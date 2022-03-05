На своєму телеграм-каналі СБУ підкреслює, що ворог починає створювати безліч фейкових сторінок українських органів влади.

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Ворог масово створює фейкові сторінки органів влади

Якби на цьому діяльність окупанта закінчувалася, можна було б не дуже перейматися. Але ж він не просто створює фейкові сторінки українських органів влади. На них ще й з'являється інформація, що буцімто посадовці або військові закликають співпрацювати з окупантами або ж розповідають про капітуляцію Києва.

У СБУ нагадують, що ніхто з місцевої влади так ризикувати не буде. До прикладу, мер Куп'янська, котрий планував "здати" місто загарбникам, отримав підозру у той же тиждень.

Нагадуємо, що офіційні сторінки, як правило, мають позначку верифікації – блакитну галочку. Також вони не проплачують рекламу своїх публікацій у мережі.

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