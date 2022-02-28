СБУ повідомила про підозру меру Куп'янська. Проти нього уже відкрите кримінальне провадження за одними з найтяжчих статей Кримінального кодексу України.

До теми Жодного факту зради у Куп'янську: поліцейські Харківщини беруть участь у звільненні міста

Так, він відповідатиме за двома статтями:

№111 – державна зрада,

№ 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Наголошуємо, що злочини проти основ державності не мають строку давності і рано чи пізно вороги України будуть покарані. Ми документуємо кожного зрадника: вони нестимуть відповідальність згідно з законом,

– повідомили в СБУ.



Нагадаємо, до Куп'янська, що на Харківщині, увійшли 27 лютого російські військові. З окупантами, як писали у соцмережі, провів перемовини міський голова та "здав" їм місто. Проте місцева поліція каже, що присязі не зраджувала. Деталі – читайте тут.

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