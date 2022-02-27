Про це повідомила пресслужба Харківської поліції. Інформація про начебто "супровід поліцейських" – неправдива.
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Поліція Харківщини, керівництво, спецпідрозділи, територіальні підрозділи, патрульна поліція працюють 24\7, не зафіксовано жодного факту зради присязі співробітниками поліції,
– зазначили у поліції.
Інформація про співпрацю з'явилась і соцмережах
Раніше місцева влада повідомила, що "пішла на перемовини з росіянами". Ба більше, начебто пересуваються вони містом у супроводі поліції. Такий крок мер пояснив, що, мовляв, Збройних Сил України у Куп'янську нема.
Самі окупанти цинічно заявили, що їх нібито "цікавить виключно громадський порядок".
Тим часом Харків бореться з окупантами на вулицях міста. Ворожим силам протистоять не лише українські військові, а й пересічні громадяни. Ворог хоче взяти місто в облогу.
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