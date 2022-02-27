Об этом сообщила пресс-служба Харьковской полиции. Информация о якобы "сопровождении полицейских" – ложная.

По теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Полиция Харьковщины, руководство, спецподразделения, территориальные подразделения, патрульная полиция работают 24\7, не зафиксировано никакого факта предательства присяги сотрудниками полиции,

– отметили в полиции.

Информация о сотрудничестве появилась и в соцсетях

Ранее местные власти сообщили, что "пошли на переговоры с россиянами". Более того, вроде как передвигаются они по городу в сопровождении полиции. Такой шаг мэр объяснил, что, мол, Вооруженных Сил Украины в Купянске нет.

Сами оккупанты цинично заявили, что их якобы "интересует исключительно общественный порядок".

Тем временем, Харьков борется с оккупантами на улицах города. Вражеским силам противостоят не только украинские военные, но и рядовые граждане. Враг хочет взять город в осаду.