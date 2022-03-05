На своем телеграмм-канале СБУ подчеркивает, что враг начинает создавать множество фейковых страниц украинских органов власти.

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Враг массово создает фейковые страницы органов власти

Если бы на этом деятельность оккупанта заканчивалась, можно было бы не очень беспокоиться. Но ведь он не просто создает фейковые страницы украинских органов власти. На них еще и появляется информация, что якобы чиновники или военные призывают сотрудничать с оккупантами или рассказывают о капитуляции Киева.

В СБУ напоминают, что никто из местных властей так рисковать не будет. К примеру, мэр Купянска, планировавший "сдать" город захватчикам, получил подозрение в ту же неделю .

Напоминаем, что официальные страницы, как правило, имеют метку верификации – голубую галочку. Также они не платят за рекламу своих публикаций в сети.