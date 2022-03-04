Однак Центр протидії дезінформації при РНБО України спростовує цю інформацію. Подібні дописи – не більше, ніж черговий вкид пропаганди, покликаної створити штучний конфлікт всередині України.

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І Схід і Захід героїчно обороняє Україну від зовнішнього ворога

Працівники Центру особисто обдзвонили всі великі курорти та санаторії Західної України, щоб дізнатись, що насправді відбувається у регіоні.

Власники готелів повідомили, що переселенці поводяться скромно, записуються в тероборону і допомагають зі збором гуманітарної допомоги,

– розвідають у Держспецзв’язку.

Увага! Фейк про "нахабних переселенців" поширюється з метою розколоти Схід і Захід. Але ми зараз об'єднані як ніколи! Підтримуйте один одного та не ведіться на провокації.



Увага: фейк / Фото Центр протидії дезінформації



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