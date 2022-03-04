Однако Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опровергает эту информацию. Подобные сообщения – не более чем очередной вброс пропаганды, призванной создать искусственный конфликт внутри Украины.

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И Восток и Запад героически защищают Украину от внешнего врага

Работники Центра лично обзвонили все большие курорты и санатории Западной Украины, чтобы узнать, что происходит в регионе.

Владельцы гостиниц сообщили, что переселенцы ведут себя скромно, записываются в тероборону и помогают со сбором гуманитарной помощи,

– разведали в Госспецсвязи.

Внимание! Фейк о "наглых переселенцах" распространяется с целью расколоть Восток и Запад. Но мы сейчас объединены как никогда! Поддерживайте друг друга и не ведитесь на провокации.



Внимание: фейк / Фото Центр противодействия дезинформации

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