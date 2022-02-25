Председатель Закарпатской ОГА Виктор Никита отметил, что в области делятся всем, что имеют.

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"Мы показываем настоящий пример единства! Это наш фронт!", – написал он.

К слову, Закарпатская областная военная администрация вместе с Львовской ОВА запустили чатбот "Приюти украинцев" для поддержки граждан, которые были вынуждены эвакуироваться из мест ведения боевых действий.

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Текст публикации Закарпатской ОГА:

Рестораны и другие заведения общественного питания по всей Закарпатской области один за другим выражают готовность бесплатно кормить вынужденно перемещенных лиц. "Мы делимся всем, что имеем, и показываем настоящий пример единства! Это наш фронт!" – подчеркнул Виктор Никита – председатель Закарпатской ОГА.