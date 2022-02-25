Этот бот поможет внутренне перемещенным лицам найти контакты львовян и закарпатцев, которые готовы приютить их. Власти областей просят всех неравнодушных предоставить жилье тем, кто в этом нуждается.
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Чтобы присоединиться к чат-боту, нужно заполнить форму: предоставить краткую информацию о себе, своем местонахождении и количестве людей, которым сможете помочь.
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В чат-боте переселенцы могут найти пристанище на Львовщине или Закарпатье / Скриншот
Отмечается, что всю собранную в чат-боте информацию, в частности персональные данные, удалят после завершения военного положения.