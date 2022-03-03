Спроба хакерської атаки

Відомо про те, що ворог розмістив неправдиву інформацію на сайтах райдержадміністрацій та громад Вінницької області.

Варте уваги ФСБ розсилає фішингові листи українцям: як вони виглядають та що з ними робити

Також була здійснена невдала спроба хакерської атаки на сайти територіальних громад Волині.

В оголошеннях ворог розміщує нібито "звернення" Президента України Володимира Зеленського про підписання "мирного договору з РФ". Це неправда!



Фейкова заява Зеленського / Фото 24 каналу

Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть посіяти паніку і показати по ТБ "виступ Зеленського" завдяки технології діпфейк.

Це технологія, яка дозволяє у відео підмінювати обличчя відомих людей. У Центрі протидії дезінформації застерігають українців не вірити фейкам.

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