Попытка хакерской атаки

Известно, что враг разместил ложную информацию на сайтах райгосадминистраций и общин Винницкой области.

Примечательно ФСБ рассылает фишинговые письма украинцам: как они выглядят и что с ними делать

Также была предпринята неудачная попытка хакерской атаки на сайты территориальных общин Волыни.

В объявлениях враг размещает якобы "обращение" Президента Украины Владимира Зеленского о подписании "мирного договора с РФ". Это неправда!



Фейковое заявление Зеленского / Фото 24 канала

Ранее сообщалось, что оккупанты хотят посеять панику и показать по ТВ "выступление" Зеленского, созданное благодаря технологии дипфейк.

Это технология позволяет изменять видео, подменяя лицо известных людей. В Центре противодействия дезинформации предостерегают украинцев не верить фейкам.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!