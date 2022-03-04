Російські окупанти пошили фейк, що Україна нібито збирається виготовляти ядерну зброю. Росія ніяк не вдається затямити, що окрім неї порушувати міжнародні зобов'язання ніхто не збирається. Порушувати домовленості – це стиль лише російських окупантів, а не цивілізованого світу.

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МАГАТЕ спростувала російський фейк

В МАГАТЕ запевнили, що володіють об'єктивними даними, згідно з якими Україна не планує створювати ядерну зброю.

Це питання для нас дуже зрозуміле; у нас немає жодної інформації, яка б ставила під сумнів виконання Україною зобов'язань щодо нерозповсюдження,

– заявив глава агенції Рафаель Гроссі.

Він також додав, що МАГАТЕ продовжує працювати з українськими партнерами у тісному контакті.

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