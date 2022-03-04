Є ймовірність, що Альянс таки наважиться допомогти Україні та закрити небо над нею. Агресія Росії вже загрожує не лише українським містам, але й світу.

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НАТО може підтримати закриття неба над Україною

Видання пише, що міністр закордонних справ Іспанії заявив, що НАТО обговорюватиме можливе втручання Альянсу та створення забороненої для польотів зони над Україною. Обговорення заплановані на 4 березня у межах саміту.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що обстріл Росією Запорізької атомної електростанції "лише показує безрозсудність цієї війни та важливість її припинення".

Столтенберг зазначив, що зустріч міністрів закордонних справ НАТО під керівництвом США використають для "координації та консультацій відповіді на жорстоке вторгнення Росії в Україну, а також на його довгострокові наслідки".

Альянс не є частиною конфлікту. Ми не прагнемо до війни чи конфлікту з Росією. Водночас ми повинні переконатися, що не виникло непорозумінь щодо нашого зобов'язання захищати всіх союзників,

– заявив Столтенберг.

У публікації наголошують, що під час саміту члени НАТО обговорять всі можливі варіанти реакції на війну Росії проти України.

Нагадаємо, раніше у Білому домі повідомили, що не хочуть закривати небо над Україною, бо це нібито спровокує доля них пряму війну з Росією.

Заклики про необхідність закриття неба

Українська влада та дипломатія робить все можливе, аби Захід таки наважився на закриття неба.

​Відповідна петиція всього за 2 дні набрала необхідний 1 мільйон підписів. Люди у всьому світі звернулися з проханням до НАТО про закриття неба.

З такими закликами неодноразово виступав президент Володимир Зеленський. 3 березня він наголосив: якщо світ не має сміливості закрити небо, то він повинен хоча б дати Україні літаки.

Дмитро Кулеба напередодні показав, як Росія знищує українські міста, зокрема продемонстрував варварські наслідки атаки на Бородянку. Він вкотре закликав закрити небо над Україною.

Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук попросив міжнародну спільноту зупинити ядерного маніяка. А радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк закликав західних партнерів взяти на себе відповідальність і закрити небо.

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