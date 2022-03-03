Президент Володимир Зеленський на восьмий день війни дав велике інтерв'ю, повідомляє 24 канал. Він розповів про ситуацію в країні.

Дізнайтеся більше Зеленський на 8 день війни дав велике інтерв'ю: головні тези

Питання закриття неба України

Щодня Росія обстрілює мирні міста, вбиває невинних людей. Тому Україна просить міжнародну спільноту допомогти зі закриттям неба.

Ми хочемо запровадити закриття неба, тому що вбивають наших людей,

– зазначив глава держави.

Ворог гатить як з території Росії, так і з Білорусі. "Літають ракети, бомби, "Іскандери", літаки, бомбардувальники – усе це відбувається", – пояснив президент.

Він додав, що у зв'язку з цим звернувся до Джо Байдена, Олафа Шольца, Еммануеля Макрона. "Я сказав їм: якщо ви не можете запровадити закриття неба зараз, то дайте термін, коли це може статися", – продовжив Зеленський.

Він емоційно запитав світових лідерів про те, скільки людей мають вбити, щоб небо таки закрили. Далі президент зазначив, що якщо міжнародна спільнота не може назвати навіть ці терміни, то хай допомагає хоча б літаками.

Якщо немає у вас сил та міцності закрити небо, то дайте літаки,

– закликав Зеленський.

Він розповів, що світ говорить про якесь голосування, пошуки техніки. Однак українська сторона чітко знає, де їх взяти.

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