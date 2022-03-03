Президент Владимир Зеленский на восьмой день войны дал большое интервью, сообщает 24 канал. Он рассказал о ситуации в стране.

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Вопрос закрытия неба Украины

Каждый день Россия обстреливает мирные города, убивает невинных людей. Потому Украина просит международное сообщество помочь с закрытием неба.

Мы хотим ввести закрытие неба, потому что убивают наших людей,

– отметил глава государства.

Враг кипит как с территории России, так и из Беларуси. "Летают ракеты, бомбы, "Искандеры", самолеты, бомбардировщики – все это происходит", – пояснил президент.

Он добавил, что в связи с этим обратился к Джо Байдену, Олафу Шольцу, Эммануэлю Макрону. "Я сказал им: если вы не можете ввести закрытие неба сейчас, то дайте срок, когда это может произойти", – продолжил Зеленский.

Он эмоционально спросил мировых лидеров о том, сколько людей должны убить, чтобы небо закрыли. Далее президент отметил, что если международное сообщество не может назвать даже эти сроки, пусть помогает хотя бы самолетами.

Если нет у вас сил и крепости закрыть небо, то дайте самолеты,

– призвал Зеленский.

Он рассказал, что мир говорит о каком-то голосовании, поисках техники. Однако украинская сторона ясно знает, где их взять.

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