Владимир Зеленский пообщался с журналистами на улице Банковой в Киеве. Это случилось 3 марта – на 8-й день героической борьбы наших войск против российских оккупантов.

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У нас особое государство и очень особенные люди

Президент Украины заверил, что у нас очень крепкие люди, в частности, тероборона. Владимир Зеленский вспомнил, что даже под обстрелами военным вынесут еду или воду. Президент заверил, что именно поэтому так уверенно вместе с ВСУ и народом защищает государство.

Потому что у нас особое государство и очень особенные люди. И я не хочу, чтобы их уничтожали. Хочу, чтобы они остались, и не только в истории об Украине, как легенде о 300 спартанцах. Я не хочу этого,

– заверил Президент.

Оккупанты с собой привезли крематории, они сами их несут

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "мобильные крематории", которые привезли с собой оккупанты. Он акцентировал внимание на том, что это еще одна демонстрация нежелания России считать своих людей.

Они несут крематории для себя. Это ужас. Я не понимаю, что это за человек, который может планировать такие акты геноцида и нацизма.

– сказал Президент.

По словам главы государства, Кремль посылает своих солдат как "мясо".

Если бы не был президентом – пошел бы в тероборону

Владимир Зеленский признался, что если бы не был Президентом Украины, вступил бы в ряды теробороны. Ни при каких условиях он не сдал бы оружие. Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины отметил, что сегодня он является гарантом не только Конституции, но и своего народа.

Если бы я ни был президентом, я бы сегодня был в территориальной обороне. Я давал бы продукты, стрелял бы, помогал бы, я делал бы то, что мне говорили. Но если бы мне сказали: "Ты должен сложить оружие", я бы этого не сделал,

– заявил Зеленский.

Президент напомнил, что мы защищаем свою землю.

Хочу, чтобы матери забрали ребят (оккупантов – 24 канал), такая смерть – это не по-человечески

Президент Владимир Зеленский высказался по поводу погибших российских военных на территории Украины. Он заявил, что хочет, чтобы их матери унесли тела своих сыновей.

"Мне 45-й год. У меня дочь такого возраста (как оккупанты – 24 канал). Это ужасно! Я не могу даже представить себе, что это почти такие же ребята... Они (по возрасту – 24 канал) могут быть моими детьми. Или детьми таких людей, как я, моего поколения", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что в Украине погибли многие военные из России. По словам президента, их должен судить Бог, а не крематорий.

Я хочу, чтобы эти матери поняли... Чтобы они приехали и унесли. И даже ребят, которые погибли уже здесь... Погибло их много! И даже сейчас я бы не хотел, чтобы их в крематории оставляли. Их матери даже не будут знать за что, почему и где. Это неправильно! Это не по-человечески! Ибо Бог един. Даже если тебя послали и ты решил убивать других людей – тебя судить должен Бог, а не крематорий,

– отметил Зеленский.

Президент сказал, что оккупантов должен судить Бог. Он добавил, что Украина откроет доступ российским матерям.

"Пусть они приедут и заберут своих детей", – резюмировал президент.

Конец света уже случился

Президент заявил, что Украина сейчас "паркан" между цивилизацией и не цивилизацией. Глава нашего государства попросил забыть о всяческих пророчествах цивилизации Мая и сценариях апокалипсиса. По убеждению Зеленского, конец света уже произошел.

Забудьте о каких-либо Мая, апокалипсисе, конце света и т.д. Конец света уже произошел. Если мы не можем остановить такие шаги, то это и есть конец света, этого мира, и конец света для таких людей (как Путин – 24 канал),

– эмоционально подчеркнул Владимир Зеленский.

Кстати, Президент Украины добавил, что не отрезает от цивилизации народ России и обычных людей. Разница в том, что они, россияне, боятся выйти на улицу сказать своему президенту (так, как говорят украинцы самому Зеленскому) то, что их не устраивает.

Главные важные цитаты из интервью Президента Украины

Отвечая на вопрос о страхе потери близких и Украины, Президент сказал: " Как любой человек мы все хотим жить. Если человек не боится потерять жизнь свою или своих детей – это нездоровый человек".

Если человек не боится потерять жизнь свою или своих детей – это нездоровый человек". Комментируя помощь Запада, Президент поблагодарил и сказал, что это слишком поздно.

Говоря о прожорливости России, Владимир Зеленский добавил: "Дальше будет Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Грузия, Польша". По мнению нашего Президента, россияне "будут идти к Берлинской стене".

Об атаке возле Успенского Собора: "Русская бомба, выпущенная на церковь Московского патриархата, – это так Путин "защищает"?"

Владимир Зеленский снова подчеркнул, что Украина хочет ввести закрытие неба: " Мы хотим ввести закрытие неба, потому что убивают наших людей… Дайте самолеты, если нет смелости закрыть небо ".

". Комментируя отношения с Польшей: "Проблем с Польшей у нас нет, Дуда – тот лидер, который меня спрашивает, что я сейчас делаю. Это мощные отношения, мы друзья. Но нам нужны самолеты (для закрытия неба – 24 канала").

О Путине: "Мне неинтересно смотреть в эти глаза". Президент рассказал, что после первой встречи с Лавровым в США тот позвонил в росСМИ и соврал об их разговоре.

Владимир Зеленский о детях: "Что останется после меня? Мои дети. Поэтому я хочу, чтобы они были живы".

Президент Украины обратился к Путину: "Мы не нападаем на Россию, и не собираемся. Мы не в НАТО. Уходи из нашей земли, или сядь со мной за стол переговоров. Чего ты боишься?" Добавил: "Я не хочу говорить с Путиным, а должен с ним говорить".

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на территории Украины по состоянию на 3 марта

"Мы теряем некоторые города, где зашли оккупанты, это правда. Но в оккупированные городки Россия блокирует въезд для украинских гуманитарных грузов, чтобы показать, как они привозят свою гуманитарку".

"Россияне забирают продукты из наших магазинов, а через полчаса раздают их на площади как помощь от себя".

"У меня нет вопросов к Эрдогану, ведь он один из гарантов безопасности".

"Украина заслужила быть наравне с Германией и другими странами ЕС".

"В лесу, по ту сторону границы, размещена десантно-штурмовая бригада Беларуси: им приказали наступать".

"Мариуполь остается примером героического сопротивления русскому нашествию".

"На оккупированном Донбассе формируют части из резервистов, которых оккупант будет перекидывать в Харьков".

"Оборона Киева продолжает отражение атаки врага. Противник терпит потери и не достигает целей".

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