Стефанчук від імені Верховної Ради звернувся до парламентів, урядів та громадян Європи та світу. Він закликав відреагувати на дії Росії, зокрема на обстріл нею Запорізької АЕС.
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Стефанчук просить зупинити ядерного маніяка
"Росія поставила Європу і світ на межу ядерного армагедону. Російські війська свідомо обстрілюють Запорізьку АЕС", – зазначив Стефанчук. Він додав, що це не є випадковістю, навпаки – цілеспрямований обстріл з метою викликати катастрофу загальносвітового масштабу.
Глава Ради наголосив, що український Чорнобиль 36 років тому став узагальненим поняттям світової екологічної та техногенної катастрофи. Однак Запорізька АЕС в рази потужніша та небезпечніша від Чорнобиля.
Стефанчук підсумував, що злочини Путіна вже досягли загальносвітового масштабу.
Це злочин демонструє необхідність найшвидшого впровадження безпілотної зони над Україною для того, що б захистити не тільки її, а й Європу та світ,
– сказав спікер Ради.
На завершення він попросив світ зупинити ядерного маніяка.
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