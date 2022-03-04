Стефанчук от имени Верховной Рады обратился к парламентам, правительствам и гражданам Европы и мира. Он призвал отреагировать на действия России, в частности, на обстрел ею Запорожской АЭС.

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Стефанчук просит остановить ядерного маньяка

"Россия поставила Европу и мир на грань ядерного армагедона. Российские войска сознательно обстреливают Запорожскую АЭС", – отметил Стефанчук. Он добавил, что это не случайность, наоборот – целенаправленный обстрел с целью вызвать катастрофу общемирового масштаба.

Глава Верховной Рады подчеркнул, что украинский Чернобыль 36 лет назад стал обобщенным понятием мировой экологической и техногенной катастрофы. Однако Запорожская АЭС в разы мощнее и опаснее Чернобыля.

Стефанчук подытожил, что преступления Путина уже достигли общемирового масштаба.

Это преступление демонстрирует необходимость скорейшего внедрения беспилотной зоны над Украиной для того, чтобы защитить не только ее, но и Европу и мир.

– сказал спикер Рады.

В заключение он попросил мир остановить ядерного маньяка.

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