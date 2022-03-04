Российские оккупанты сшили фейк, что Украина якобы собирается изготавливать ядерное оружие. России никак не удается понять, что кроме нее нарушать международные обязательства никто не собирается. Нарушать договоренности – это стиль только российских оккупантов, а не цивилизованного мира.

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МАГАТЭ опровергла российский фейк

В МАГАТЭ заверили, что обладают объективными данными, согласно которым Украина не планирует создавать ядерное оружие.

Этот вопрос для нас очень понятен; у нас нет никакой информации, которая бы ставила под сомнение выполнение Украиной обязательств по нераспространению,

– заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

Он также добавил, что МАГАТЭ продолжает работать с украинскими партнерами в тесном контакте.

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