Российские оккупанты сшили фейк, что Украина якобы собирается изготавливать ядерное оружие. России никак не удается понять, что кроме нее нарушать международные обязательства никто не собирается. Нарушать договоренности – это стиль только российских оккупантов, а не цивилизованного мира.
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МАГАТЭ опровергла российский фейк
В МАГАТЭ заверили, что обладают объективными данными, согласно которым Украина не планирует создавать ядерное оружие.
Этот вопрос для нас очень понятен; у нас нет никакой информации, которая бы ставила под сомнение выполнение Украиной обязательств по нераспространению,
– заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
Он также добавил, что МАГАТЭ продолжает работать с украинскими партнерами в тесном контакте.
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