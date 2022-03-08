Тому РНБО доводиться зважати на це та розповідати, де саме росіяни придумали чергову нісенітницю. Саме так 8 березня спростували міфологічну історію про нібито "збиття 2 українських гвинтокрилів".

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Як Дмитро Гарбуз став "героєм" пропаганди

У новому фейку розповіли про "неймовірний подвиг" російського танкового екіпажа Дмитра Гарбуза. Мовляв, вони дуже добре прицілилися та збили вертоліт. Проте на цьому історія не завершується, адже потім апарат падаючи нібито підстрілив інших гвинтокрил. Звичайно, ж це навіть не могло б бути правдою.

Будь-який танкіст підтвердить, що така бойова "вдача" можлива лише на симуляторах або в комп'ютерних іграх,

– сказали в РНБО.

Також додали, що такі вигадані фантастичні "перемоги" дратують самих ворогів. Адже вони зараз на власному досвіді відчувають надзвичайну силу українських військових. А ось у патріотів України такі "казки" викликають лиш сміх.

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