Поэтому СНБО приходится учитывать это и рассказывать, где именно россияне придумали очередную чушь. Именно так 8 марта опровергли мифологическую историю о якобы "сбитии 2 украинских вертолетов".

Кстати Госатомрегулирование опровергает российский фейк о ядерном оружии на ЧАЭС

Как Дмитрий Гарбуз стал "героем" пропаганды

В новом фейке рассказали о "невероятном подвиге" российского танкового экипажа Дмитрия Гарбуза. Мол, они очень хорошо прицелились и сбили вертолет. Однако на этом история не заканчивается, ведь потом аппарат падая якобы подстрелил другой вертолет. Конечно, подобное никак не могло бы быть правдой.

Любой танкист подтвердит, что такой боевой "навык" возможен лишь на симуляторах или в компьютерных играх,

– сказали в СНБО.

Также добавили, что такие выдуманные фантастические "победы" раздражают самих врагов. Ведь они сейчас на собственном опыте ощущают чрезвычайную силу украинских военных. А вот у патриотов Украины такие "сказки" вызывают лишь смех.

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Читайте текст сообщения Центра противодействия дезинформации при СНБО:

Героизация "подвигов" российских оккупантов в Украине приобретает все более гротескный характер. После случая с сержантом Шатохиным российская пропаганда запустила в подконтрольные СМИ очередной "шедевр".

МО РФ утверждает, что российский танк возле села Баштановка одним выстрелом уничтожил сразу два украинских вертолета. Вполне серьезно описывается, как танковый экипаж Дмитрия Гарбуза "занял хорошую позицию и прицельно ударил по одному вертолету, который, падая, подстрелил второй".

Любой танкист подтвердит, что такой боевой "навык" возможен лишь на симуляторах или в компьютерных играх.

Подобные вымышленные фантастические "победы" раздражают самих нападавших, которые на собственном опыте ощущают силу украинских военных. А у украинских патриотов подобные проявления российской пропаганды лишь вызывают смех и еще большую уверенность в победе!