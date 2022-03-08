В частности, РИА Новости распространили абсурдную новость, что Украина вроде бы использует ЧАЭС для создания ядерного оружия. В Госатомрегулировании напомнили: еще с 1994 года ведут банк данных всех находящихся на территории Украины ядерных материалов.

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В частности, речь идет о материалах в ядерных реакторах, в хранилищах отработанного ядерного топлива, в исследовательских учреждениях и т.д. Учет ведут с точностью до 1 грамма.

"В любое время известно количество и место нахождения любой учетной единицы ядерного материала", – отметили в Госатомрегулировании.

С 1995 года Украина напомнит в МАГАТЭ информацию о:

количестве, местах нахождения и изменении инвентарного количества ядерных материалов;

научной деятельности, связанной с ядерными установками и ядерными материалами.

Инспекторы по МАГАТЭ тщательно проверяют всю полученную информацию. Кроме того, в некоторых помещениях атомных станции, в частности, Чернобыльской, применяются системы видеонаблюдения за использованием ядерных материалов.

Госатомрегулирование официально утверждает, что за 26 лет применения гарантий МАГАТЭ ни разу не обвинено Украину в несоблюдении требований соглашения,

– говорится в сообщении.

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