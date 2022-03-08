Зокрема, РИА Новости поширили абсурдну новину, що Україна начебто використовує ЧАЕС для створення ядерної зброї. У Держатомрегулюванні нагадали: ще з 1994 року ведуть банк даних всіх ядерних матеріалів, які перебувають на території України.

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Зокрема, мовиться про матеріали у ядерних реакторах, у сховищах відпрацьованого ядерного палива, у дослідницьких установах тощо. Облік ведуть з точністю до 1 грама.

"У будь-який час відомо кількість та місце знаходження будь-якої облікової одиниці ядерного матеріалу", – наголосили у Держатомрегулюванні.

З 1995 року Україна нагадає у МАГАТЕ інформацію про:

кількість, місця знаходження та зміни інвентарної кількості ядерних матеріалів;

наукову діяльність, пов'язану з ядерними установками та ядерними матеріалами.

Інспектори з МАГАТЕ ретельно перевіряють усю отриману інформацію. Окрім того, у деяких приміщеннях атомних станції, зокрема Чорнобильської, застосовуються системи відеоспостереження за використанням ядерних матеріалів.

Держатомрегулювання офіційно стверджує, що за 26 років застосування гарантій МАГАТЕ жодного разу не звинувачено Україну в недотриманні вимог угоди,

– мовиться у повідомленні.

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