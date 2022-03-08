Водночас українські громадяни у тимчасово окупованих містах і селах виходять на вулиці. Мирні мешканці буквально виганяють загарбників зі своїх населених пунктів.

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Росіяни розуміють, що в Україні їх ніхто не має наміру зустрічати з "хлібом-сіллю" та вдаються до помсти. Окупанти обстрілюють ракетами та бомбами мирне населення.

Унаслідок атак ворога, на жаль, гинуть дорослі та діти. Проте, українські військові відповідають загарбникам, знищуючи їх. За 12 діб війни ЗСУ знищили понад 11 тисяч росіян.

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