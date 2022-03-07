Окупанти використовують номери українських операторів
Українців закликають бути обачними та не довіряти російським та проросійським диверсантам.
Це важливо Як передати інформацію про ворога та чинити опір: запрацював спеціальний сайт
Окупанти використовують номери українських операторів і телефонують людям. Ворог намагається поширити дезінформацію.
Через це в РНБО склали список номерів телефонів українських операторів, з яких телефонують українцям.
Список номерів, які телефонують українцям і поширюють дезінформацію / РНБО
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