Окупанти використовують номери українських операторів

Українців закликають бути обачними та не довіряти російським та проросійським диверсантам.

Це важливо Як передати інформацію про ворога та чинити опір: запрацював спеціальний сайт

Окупанти використовують номери українських операторів і телефонують людям. Ворог намагається поширити дезінформацію.

Через це в РНБО склали список номерів телефонів українських операторів, з яких телефонують українцям.



Список номерів, які телефонують українцям і поширюють дезінформацію / РНБО

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