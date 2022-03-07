"Український рух опору в дії. Запрацював сайт Центру національного спротиву! Приєднуйтесь!" – розповіла про сайт заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Сайт Центру національного спротиву діє за посиланням.

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Зокрема, на сайті розміщені такі поради:

як чинити спротив окупантам не вдаючись до збройної боротьби;

як психологічно тиснути на ворогів;

як збирати і передавати інформацію про позиції ворога;

як діяти, якщо ваш населений пункт тимчасово окупований;

як створити саморобні засоби самооборони із підручних предметів;

як діяти при пораненні, як правильно надати домедичну допомогу;

безпека в інтернеті: як не залишати цифрових слідів, зокрема у месенджерах;

інформаційна гігієна.

Крім того, прямо на сайті можна повідомити українській розвідці про війська окупантів – необхідно лише заповнити відповідну форму.

"Тактика, медицина, безпека в інтернеті, саморобна зброя та ненасильницькі дії. Щоб ти став частиною загального спротиву, який буде нищити ворога там, де він менш за все цього очікує. Ти станеш непомітним месником, якого будуть боятися окупанти. Разом ми перетворимо життя окупантів на пекло. Приєднуйся!" – закликали творці сайту.

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