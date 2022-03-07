"Украинское движение сопротивления в действии. Заработал сайт Центра национального сопротивления! Присоединяйтесь!" – рассказала о сайте заместитель министра обороны Анна Маляр.

Сайт Центра национального сопротивления действует по ссылке .

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В частности, на сайте размещены следующие советы:

как оказывать сопротивление оккупантам, не прибегая к вооруженной борьбе;

оказывать сопротивление как психологически давить на врагов;

как собирать и передавать информацию о позициях врага;

как действовать, если ваш населенный пункт временно оккупирован;

как создать самодельные средства самообороны из подручных предметов;

как действовать при ранении, как правильно оказать домедицинскую помощь;

безопасность в интернете: как не оставлять цифровые следы, в частности в мессенджерах;

информационная гигиена.

Кроме того, прямо на сайте можно сообщить украинской разведке о войсках оккупантов – необходимо лишь заполнить соответствующую форму.

"Тактика, медицина, безопасность в интернете, самодельное оружие и ненасильственные действия. Чтобы ты стал частью всеобщего сопротивления, которое будет уничтожать врага там, где он меньше всего этого ожидает. Ты станешь незаметным мстителем, которого будут бояться оккупанты. Вместе мы превратим жизнь оккупантов в ад. Присоединяйся!" – призывали создатели сайта.

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