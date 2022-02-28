Також затримали силовиків-зрадників, про це повідомили в ефірі одного з телеканалів. Мацегора здав місто загарбникам 27 лютого.

До теми Мер Куп'янська з ОПЗЖ здав місто російським окупантам

Мера-зрадника затримали

За інформацією прокуратури, міський голова Куп'янська, що на Харківщині, на 4 день війни Росії проти України запропонував командуванню окупантів надати підтримку та матеріальне забезпечення. Він дав ворогам транспорт, паливо, їжу та житло.

Однак незабаром депутат від ОПЗЖ зрікся російської влади. Він заявив, попередній його ролик повинен був допомогти уникнути кровопролиття в місті, в якому чомусь не було територіальної оборони

Через його дії територія Куп'янська вийшла з адміністративного підпорядкування органам державної влади України,

– мовиться у заяві генпрокурора.

Мацегора 28 лютого отримав підозру у державній зраді. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, мери-зрадники будуть отримувати максимальне покарання. Мовиться не про 10, чи навіть 15 років за ґратами. Адже українських захисників та цивільних, які ризикують власним життям, борючись з окупантами, не можна зраджувати.

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