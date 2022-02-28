Также задержали силовиков-предателей, об этом сообщили в эфире одного из телеканалов. Мацегора сдал город захватчикам 27 февраля.

К теме Мэр Купянска с ОПЗЖ сдал город российским оккупантам

Мэра-предателя задержали

По информации прокуратуры, городской голова Купянска, что на Харьковщине, на 4 день войны России против Украины предложил командованию оккупантов оказать поддержку и материальное обеспечение. Он дал врагам транспорт, топливо, еду и жилье.

Однако вскоре депутат от ОПЗЖ отрекся от российских властей. Он заявил, предыдущий его ролик должен был помочь избежать кровопролития в городе, в котором почему-то не было территориальной обороны.

Из-за его действий территория Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины,

– говорится в заявлении генпрокурора.

Мацегора 28 февраля получил подозрение в государственной измене. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, мэры-предатели будут получать максимальное наказание. Говорится не о 10 или даже 15 годах за решеткой. Ведь украинских защитников и гражданских, которые рискуют собственной жизнью, борясь с оккупантами, нельзя предавать.

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