Окрім цього, Росія традиційно готує провокації. Загарбники готові бомбардувати свої та білоруські об'єкти, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.

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ЗСУ ніколи не планували й не планують нападати на Білорусь

В СБУ розповіли, що вже зараз можна спостерігати за черговою провокацією ворога. За даними розвідки, Росія здійснює низку авіаударів по об'єктах, які розташовані на території Білорусі.

Мета зрозуміла – звинуватити в провокаціях Україну та остаточно втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну! Водночас офіційно заявляємо: українські військові не планували та не планують вчиняти жодних агресивних дій стосовно Республіки Білорусь!,

– додали в СБУ.

Білорусів закликають не давати використати себе у злочинній війні, адже вони ніколи не були окупантами та вбивцями. Тож не слід ними ставати й зараз заради інтересів Кремля.