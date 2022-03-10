У Центрі протидії дезінформації впевнені, що білоруси повинні вимагати від влади заборонити пересування територією країни військових ешелонів з технікою. Адже ті, хто перевозить російські боєприпаси, також є учасниками злочину.
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Білорусь дозволила перевозити ракети своєю залізницею
У Центрі протидії дезінформації розповіли, що влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею.
При цьому, умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки. Це загрожує вибухами з численними жертвами,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозять:
- головні частини ракет "Точка-У",
- реактивні снаряди РСЗВ "Град",
- реактивні снаряди "Смерч";
- квазібалістичні та крилаті ракети для "Іскандерів" тощо.
Окрім небезпеки детонування, виникає реальна загроза "рейкової війни" на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі. Працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати у цих умовах.
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