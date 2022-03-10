В Центре противодействия дезинформации уверены, что белорусы должны требовать от властей запретить передвижение по территории страны военных эшелонов с техникой. Ведь перевозящие российские боеприпасы также являются участниками преступления.

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Беларусь разрешила перевозить ракеты своей железной дорогой

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет своей железной дорогой.

При этом условия перевозки не отвечают никаким правилам безопасности. Это чревато взрывами с многочисленными жертвами,

– говорится в сообщении.

В частности, в полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозят:

головные части ракет "Точка-У",

реактивные снаряды РСЗО "Град",

реактивные снаряды "Смерч";

квазибаллистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и т.д.

Кроме опасности детонирования, возникает реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны белорусских патриотов, оппозиционных действующим властям. Работники локомотивных бригад массово отказываются работать в этих условиях.

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