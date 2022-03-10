В Центре противодействия дезинформации уверены, что белорусы должны требовать от властей запретить передвижение по территории страны военных эшелонов с техникой. Ведь перевозящие российские боеприпасы также являются участниками преступления.
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Беларусь разрешила перевозить ракеты своей железной дорогой
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет своей железной дорогой.
При этом условия перевозки не отвечают никаким правилам безопасности. Это чревато взрывами с многочисленными жертвами,
– говорится в сообщении.
В частности, в полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозят:
- головные части ракет "Точка-У",
- реактивные снаряды РСЗО "Град",
- реактивные снаряды "Смерч";
- квазибаллистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и т.д.
Кроме опасности детонирования, возникает реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны белорусских патриотов, оппозиционных действующим властям. Работники локомотивных бригад массово отказываются работать в этих условиях.
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