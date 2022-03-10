Мэр Коростеня Владимир Москаленко рассказал, что враг ночью обстреливал территории бывшего молокозавода и базы UPG в Коростене.

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В результате обстрела разрушены все помещения.

К сожалению, есть погибший. Еще два человека в больнице с очень значительными ожогами, которые не совместимы с жизнью, поэтому фактически три погибших.

– сообщил Москаленко.

По его словам, двое из них – белорусы попросились побыть в городе на период, пока будут выезжать. "И они не знали, что как раз из белорусских аэродромов вылетят российские самолеты и будут бомбить город Коростень", - добавил мэр города.

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