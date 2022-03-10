Поскольку враг теряет свои силы, он пытается вести авиационную войну. И бьет Россия не только по военным объектам, но и гражданским и культурным.

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Для оккупанта нет ничего святого. Жилые дома, школы, садики, больницы, музеи – под удар попадает все.

За две недели с момента полномасштабного вторжения России в Украину по Житомирщине было нанесено более 40 авиационных ударов,

– сообщил Бунечко.

Последствия обстрелов в Житомирской области

Первый объект, по которому оккупанты нанесли удар, – это Тетеревка. Они били по водопроводу, который дает воду в город. Отчасти он поврежден, но ситуация нормальная и город будет с водой.

Второй удар был нанесен по теплокоммунэнерго. Чтобы эта котельная возобновила работу, потребуется до недели времени.

В роддоме, в корпусах первой больницы, детской больницы снова вылетели все окна и двери. На данный момент работники закрывают повреждения. К счастью, никто не пострадал, ведь пациенты находились в бомбоубежище.

Пострадала, ранена только пожилая женщина, частный дом которой полностью разрушен. Слава Богу, она осталась жива,

– добавил глава ОВА.

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