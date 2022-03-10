Оскільки ворог втрачає свої сили, він намагається вести авіаційну війну. І б'є Росія не лише по військових об'єктах, а й по цивільних та культурних.

До теми Внаслідок артилерійських обстрілів загинули троє бійців з Житомирщини

Для окупанта немає нічого святого. Жилі будинки, школи, садочки, лікарні, музеї – під удар потрапляє все.

За понад два тижні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну по Житомирщині було завдано більш ніж 40 авіаційних ударів,

– повідомив Бунечко.

Наслідки обстрілів на Житомирщині

Перший об'єкт, по якому окупанти завдали удару, – це Тетерівка. Вони били по водогону, який дає воду в місто. Частково він пошкоджений, але ситуація нормальна і місто буде з водою.

Другий удар був нанесений по теплокомуненерго. Щоб ця котельня відновила роботу потрібно буде до тижня часу.

У пологовому будинку, у корпусах першої лікарні, дитячої лікарні знову повилітали всі вікна та двері. Наразі працівники закривають пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав, адже пацієнти перебували у бомбосховищі.

Постраждала, поранена, тільки літня жінка, приватний будинок якої повністю зруйнований. Слава Богу, вона залишилася живою,

– додав голова ОВА.

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