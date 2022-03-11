Кроме того, Россия традиционно готовит провокации. Захватчики готовы бомбить свои и белорусские объекты, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Власти Беларуси позволили перевозить российские ракеты по своей железной дороге

ВСУ никогда не планировали и не планируют нападать на Беларусь

В СБУ рассказали, что уже сейчас можно наблюдать очередную провокацию врага. По данным разведки, Россия совершает ряд авиаударов по объектам, расположенным на территории Беларуси.

Цель ясна – обвинить в провокациях Украину и окончательно втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну! В то же время официально заявляем: украинские военные не планировали и не планируют предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Республики Беларусь!,

– добавили в СБУ.

Белорусов призывают не давать использовать себя в преступной войне, потому что они никогда не были оккупантами и убийцами. Поэтому не следует ими становиться и сейчас ради интересов Кремля.

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