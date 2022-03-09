Мовляв, місцеве населення влаштовує погроми. Однак це є відвертою брехнею, якою ворог намагається посіяти міжнаціональну ворожнечу всередині нашої країни.

До теми Росія говорить про "знищену українську техніку", але насправді це їхні втрати, – Арестович

Російський фейк вже спростував і головний рабин Житомира Шломо Вільгельм.

Він закликав усіх відповідально ставитися до будь-якої інформації, перевіряти її через надійні ресурси та не довіряти "хайповим" заголовкам на сумнівних вебсайтах.

Україна – вільна демократична країна. Тут мирно та дружно живуть люди всіх національностей, тут виросли мої діти, які навчалися у школі, де викладають українською. Про який нацизм може взагалі мовитися,

– наголосив Шломо Вільгельм.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Цікаво – пропагандисти випадково опублікували статтю про "перемогу": дивіться відео