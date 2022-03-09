Мол, местное население устраивает погромы. Однако это является откровенной ложью, которой враг пытается посеять межнациональную рознь внутри нашей страны.

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Российский фейк уже опроверг и главный раввин Житомира Шломо Вильгельм.

Он призвал всех ответственно относиться к любой информации, проверять ее через надежные ресурсы и не доверять "хайповым" заголовкам на сомнительных вебсайтах.

Украина – свободная демократическая страна. Здесь мирно и дружно живут люди всех национальностей, здесь выросли мои дети, которые учились в школе, где преподают на украинском. О каком нацизме может вообще идти речь,

– подчеркнул Шломо Вильгельм.

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