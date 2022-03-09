Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Он заметил, что противник теряет морально-волевые качества, находится в беспомощном состоянии, поэтому основные усилия направляются в информационно-психологическое пространство.

К теме Оккупантов стало меньше: понесли потери на подступах к Чернигову

"Нашими специалистами обнаружено, что большинство информации, которую они представляют как "уничтоженную украинскую технику" – это уничтоженная техника российских войск ", – отметил Арестович.

Они представляют в таком ракурсе, что якобы такие потери несут Вооруженные силы Украины. Конечно, ВСУ понесут потери, мы чтим наших героев, однако эти потери намного меньше, чем у врага,

– заверил советник главы ОП.

Новое обращение Арестовича от 9 марта: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!