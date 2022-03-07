Фейк про вірус гуляє в інфопросторі декілька років

Про це розповів журналіст Сергій Лещенко. За його словами, пропаганда поширює "сенсаційну новину", що в Україні працює лабораторія Міноборони США, яка розробляє "небезпечні" штами.

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Та в Міністерстві охорони здоров'я України спростували російські фейки. У МОЗ заперечили заяви російської пропаганди про "зачистку слідів".

Окрім того, заперечено неправдиву інформацію про знищення "особливо небезпечних" патогенів у Харкові та Полтаві.

У МОЗ наголосили, що на території України немає американських лабораторій. Також там звернули увагу, що у списках пропагандистів немає жодного небезпечного штаму.

Лещенко додав, що фейк про вірус гуляє в українському інформаційному просторі декілька років. Його вкинули проросійські депутати Віктор Медведчук та Ринат Кузьмін.

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