У Луганській ОВА наголосили, що окупаційна влада псевдореспублік Донбасу за підтримки Росії продовжує вести антидержавницьку політику щодо України.

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У Сватовому окупанти записують постановочні відео

У Сватовому десятеро невідомих, виконуючи роль місцевих жителів, записали відео на підтримку режиму Путіна,

– повідомили в ОВА.

Крім того, окупанти також розповсюджують агітаційні листи та відео, де українці нібито підтримують главу Кремля. Загарбники роблять це, аби показати якнайбільшій частині українців, що всі нібито чекають на Росію. "Росіяни або своїми силами, або під погрозами примушують людей звертатись до Путіна "з подякою за визволення", записують відповідні відео", – додали в адміністрації.

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