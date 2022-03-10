Таку цинічну заяву Лавров зробив під час конференції у Туреччині. Це трапилось 10 березня, на 15 день війни, яку Росія почала проти України.

Важливо Росіянам збрехали, що там не було дітей і що там засіли націоналісти, – Зеленський про пологовий

Лавров визнав, що у лікарні в Маріуполі не було військових

"Кілька днів тому на засіданні Ради безпеки ООН були надані факти російською делегацією про те, що цей пологовий будинок давно захоплений батальоном Азов та іншими радикалами, звідти вигнали всіх породіль, всіх медсестер, і взагалі весь персонал. Це була база ультрарадикального батальйону Азов", – у традиційному для російської пропаганди стилі заявив Лавров.

Проте згодом таки зізнався, що бачив репортажі з Маріуполя, які свідчать про протилежне- –камери засвідчили, що породіллі були та отримали поранення.

Проте пропутінський Лавров переконаний, що нібито вважає кадри "маніпуляцією", бо у повідомленнях ЗМІ "не було уваги до другої сторони".

Також Сергій Лавров заявив, що не планують звертати увагу на обурення світу.

"Не вперше ми бачимо патетичні зойки з приводу так званих звірств, які чинять російські збройні сили", – заявив Лавров.

Хоча насправді у дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі, звісно ж не було ніякого "Азову". Це чергова цинічна брехня Росії, яка намагається "виправдати" у очах росіян свої вчинки, жахливо обманюючи свої людей.