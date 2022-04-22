Флаг снова подняли, теперь его будут охранять
Накануне его там поднял местный коллаборационист. Теперь флаг взялись охранять представители российских оккупационных сил, пишут пропагандистские каналы.
Внимание В Каховке оккупанты обустроили пыточную в помещении полиции, где бьют и подвергают пыткам людей
Ночью флаг, который накануне вешали херсонец Стремоусов и крымчанин Кнырик, кто-то снял. Поэтому сегодня здесь поднят красный флаг от ФСВНГ и бойцы его охраняют,
– говорится в сообщении.
Там также написали, что "злоумышленников" ищут. Впоследствии оккупанты выложили в сеть видео, на котором советская символика возвращена на флагшток.
В Херсонской Самообороне также подтвердили, что советский флаг накануне подняли местные коллаборанты.
К слову, Херсонская областная прокуратура уже открыла уголовное производство на двух жителей Херсона, которые вывесили флаг с коммунистической символикой.
Какова ситуация в Херсонской области
Россияне решили провести псевдореферендум в Херсоне в будний день – 27 апреля. Украина такие "волеизъявления" не признает, как и не признает все, что делает Россия на оккупированных территориях Украины с 2014 года.
Примите во внимание – россияне планируют парад к 9 мая в Херсоне: смотреть видео