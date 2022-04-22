Флаг снова подняли, теперь его будут охранять

Накануне его там поднял местный коллаборационист. Теперь флаг взялись охранять представители российских оккупационных сил, пишут пропагандистские каналы.

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Ночью флаг, который накануне вешали херсонец Стремоусов и крымчанин Кнырик, кто-то снял. Поэтому сегодня здесь поднят красный флаг от ФСВНГ и бойцы его охраняют,

– говорится в сообщении.

Там также написали, что "злоумышленников" ищут. Впоследствии оккупанты выложили в сеть видео, на котором советская символика возвращена на флагшток.

В Херсонской Самообороне также подтвердили, что советский флаг накануне подняли местные коллаборанты.

К слову, Херсонская областная прокуратура уже открыла уголовное производство на двух жителей Херсона, которые вывесили флаг с коммунистической символикой.

Какова ситуация в Херсонской области

Россияне решили провести псевдореферендум в Херсоне в будний день – 27 апреля. Украина такие "волеизъявления" не признает, как и не признает все, что делает Россия на оккупированных территориях Украины с 2014 года.

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