Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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По ее словам, россияне задерживают в Каховке не только активистов или участников АТО/ООС, которые в разных городах подвергаются преследованию, а просто мужчин, которые не имеют никакого отношения к военной службе и даже не выходили на митинги против оккупации.

Мужчин задерживают за "нарушение правопорядка"

Формальной причиной задержания для оккупантов является "нарушение правопорядка" или "нарушение комендантского часа".

Возле здания, где держат заложников, постоянно собираются родственники задержанных. Они пытаются узнать хоть какую-нибудь информацию о них или передать продукты и самые необходимые вещи.

Как сообщают свидетели, в помещении каховской полиции находятся более 10 гражданских лиц, некоторых из них содержат там уже несколько недель. Мужчин пытают электрошокерами, избивают. Наиболее жестоко российские военные относятся к тем, кто имеет отношение к силовым структурам — бойцам территориальной обороны и бывшим участникам АТО/ООС,

– сообщила Денисова.

Омбудсмен отметила, что такие действия России являются военным преступлением, а также преступлением против человечности согласно статьям Римского устава МУС, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, а также Международному пакту о гражданских и политических правах и Европейской конвенции по правам человека.

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