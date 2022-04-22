Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

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За її словами, росіяни затримують у Каховці не лише активістів чи учасників АТО/ООС, які у різних містах зазнають переслідування, а просто чоловіків, які не мають жодного стосунку до військової служби та навіть не виходили на мітинги проти окупації.

Чоловіків затримують за "порушення правопорядку"

Причиною затримання для окупантів – формальна причина "порушення правопорядку" чи "порушення комендантської години".

Біля будівлі, де тримають заручників постійно збираються родичі тих, кого затримали. Вони намагаються дізнатись хоч якусь інформацію про них або передати продукти та найнеобхідніші речі.

Як повідомляють свідки, в приміщенні каховської поліції перебуває понад 10 цивільних осіб, декого з них утримують там вже кілька тижнів. Чоловіків катують електрошокерами, б’ють. Найжорстокіше російські військові ставляться до тих, хто має відношення до силових структур — бійців територіальної оборони та колишніх учасників АТО/ООС,

– повідомила Денісова.

Омбудсменка зазначила, що такі дії Росії є воєнним злочином, а також злочином проти людяності згідно зі статтями Римського статуту МКС, Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, а також Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та Європейської конвенції з прав людини.

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