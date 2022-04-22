Прапор знову підняли, тепер його охоронятимуть

Напередодні його там підняв місцевий колаборант. Тепер прапор взялись охороняти представники російських окупаційних сил, пишуть пропагандистські канали.

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Вночі прапор, який напередодні вішали херсонець Стремоусов та кримчанин Книрик, хтось зняв. Тому сьогодні тут піднято червоний прапор від ФСНВГ і бійці його охороняють,

– йдеться в повідомленні.

Там також написали, що "зловмисників" шукають. Згодом окупанти виклали в мережу відео, на якому радянську символіку повернуто на флагшток.

В Херсонській Самообороні також підтвердили, що радянський прапор напередодні підняли місцеві колаборанти.



До слова, Херсонська обласна прокуратура уже відкрила кримінальне провадження на двох мешканців Херсона які вивісили прапор з комуністичною символікою.

Яка ситуація на Херсонщині

Росіяни вирішили провести псевдореферендум у Херсоні в будній день – 27 квітня. Україна такі "волевиявлення" не визнає, як і не визнає усе, що робить Росія на окупованих територіях України з 2014 року.

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