Чоловіки підняли червоний прапор із комуністичними символами на флагшток біля меморіалу "Вічний вогонь".

Важливо На Херсонщині в Росії було дві цілі, але ЗСУ їх зірвали, – військовий експерт

Це – порушення українського законодавства

Справою займаються представники Херсонської обласної прокуратури. Вони відкрили кримінальне провадження. Чоловіки порушили законодавство щодо публічного використання забороненої символіки.

Їм загрожує обмеження або позбавлення волі до п’яти років з можливою конфіскацією майна.

Аналогічну справу відкрили за фактом відновлення пам’ятника Леніну у Генічеську.

У Херсонській обласній прокуратурі також наголошують: побачили воєнний злочин Росії – обов’язково фіксуйте та надсилайте фотографії чи відео на спеціальний сайт warcrimes.gov.ua.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони, Росія збирається провести фейковий референдум на територіях Запорізької та Херсонської областей. Після цього вони будуть примусово "мобілізовувати" населення і кидати їх у найгарячіші точки під контролем загороджувальних загонів.

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