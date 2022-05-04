Про це розповіла волонтерка з Херсона Ірина Саліхова в ефірі 24 каналу.

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За її словами, російські окупанти зустрілися з шаленим спротивом місцевих у Херсоні.

Вони зрозуміли, що створити картинку для росЗМІ не вдасться, бо херсонці голосно заявляють про своє небажання бути у складі Росії шляхом фейкового референдуму,

– наголосила волонтерка.

Ірина Саліхова каже, що окупанти вже заявляють, що просто приєднають Херсонську область до анексованого Криму, без референдуму.

Волонтерка розповіла, що окупанти почали завозити до міста рублі, але насправді це просто підробки. Крім того, в деяких торгових мережах почали з’являтися цінники і в гривнях, і в рублях. "Але херсонці від гривні відмовлятися не збираються", – підтвердила вона.

Саліхова запевнила, що влада Херсону не підтримала окупантів та покинула будівлю міської ради. "Керувати" російські військові посадили вже свого коменданта, а місцева влада працює віддалено та продовжує виконувати своїх обов’язки.

Волонтерка розповіла про ситуація в Херсоні та допити окупантами:



До слова, у квітні російські окупанти викрали колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка. Тепер з ним вирішили зняти пропагандистський сюжет, але щось пішло для окупантів не за планом. Миколаєнко на камеру сказав, що Роман Шухевич – герой для всієї країни.

Яка ситуація в Херсоні: останні новини

Херсонська облрада звернулась до жителів, які перебувають у тимчасовій окупації. Політики зазначили, що Україна про них пам'ятає та пообіцяли звільнити місто найближчим часом.

Наразі російські війська у Херсонській області хочуть вихід на її адміністративні кордони. Задля цього окупанти шукають слабкі місця в позиціях українських військових.

Окрім того, 3 травня російські війська обстріляли Кочубеївську громаду, що на Херсонщині. Є загиблий та поранені.

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