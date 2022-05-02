Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, російські загарбники не полишають спроб вийти на адміністративний кордон Херсонщини. Ба більше, окупанти продовжують вишукувати слабкі місця в обороні України.

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За минулу добу російські військові провели повітряну розвідку у районі Миколаєва. Для цього вони використали три безпілотні літальні апарати. Також окупанти відкривали артилерійський вогонь. Вони били по позиціях українських підрозділів.

Актуальні новини з Херсонщини

У розвідці Британії озвучили плани Росії щодо Херсонщини. У звіті йдеться про те, що область стратегічно важлива для країни-агресорки. Її використовуватимуть для транспортного сполучення, якщо військові продовжуватимуть наступ на Україну. Зокрема мовиться про атаку в напрямку Миколаєва та Кривого Рогу, а також Одеси.

Водночас окупанти роблять усе можливе для того, щоб відправити мешканців Херсонщини та Запоріжжя в інформаційний вакуум. Так, у Держспецзв'язку розповіли, що російські загарбники відключили зв'язок, а також доступ до інтернету в цих областях. На це вже відреагував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що зв'язок в обох областях відновлять.

Тим часом у Скадовську російські загарбники призначили "нову владу". Зауважимо, що паралельно з нею працює й українська. Про це розповів міський голова тимчасово окупованого Скадовська Олександр Яковлєв.

ЗСУ теж часу дарма не гають. Наші військові знищили склад боєприпасів на Херсонщині. Також відомо про те, що вдалося знешкодити понад 70 російських військових.

Водночас член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський розповів, як звільнятимуть Херсонщину. Під час телемарафону він підкреслив, що оцінювати ситуацію в регіоні необхідно комплексно. А звільняти територію від ворогів необхідно крок за кроком, і цим уже займаються у ЗСУ.

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