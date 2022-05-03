Про це у ефірі 24 каналу завив Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради та член територіальної оборони регіону. Він також закликав не вірити заявам, що українська влада покинула Херсон та забула про нього.

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"Окупанти скористались поламкою в мережі на лінії фронту і почали навмисно відмикати інтернет по всій області, таким чином розпалюючи неспокій в регіоні," – заявив Сергій Хлань.

Окупанти діють підступно та жорстоко, бо розуміють, що довго втримувати ці території вони не зможуть. Збройні Сили України та ми ( законна влада Херсонської області – 24 ред.), незабаром визволимо Херсонщину,

– запевняє депутат.

Депутат розповідає, що знає про те, що кожен день приносить херсонцям біль і страждання. Але є військовий план та військова стратегія, тому якщо ми маємо певну затримку – так потрібно. Херсонщина однозначно буде звільнена незабаром, вірте в це і в ЗСУ, закликає народний обранець.

Коротко про ситуацію на Херсонщині

Нагадаємо, близько 2 місяців Херсонщина перебуває в окупації. Загарбники намагаються зламати народ і оголосити про "приєднання Херсонської області в состав Крима". Місцеві проти росіян, свою категоричність вони висловлюють на мітингах, попри те, що їх іноді розганяють силою.

У російських загарбників немає підтримки ні від населення, ні від місцевого самоврядування. Саме тому вони не зможуть зробити навіть щось схоже на референдум.

Мовляв, потрібне відкриття дільниць, підготовка списків виборців, тобто дуже велика робота, яку росіяни організаційно не можуть виконати на Херсонщині.

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